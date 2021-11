Rolnicy coraz chętniej korzystają z aplikacji ARiMR-u [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Rolnicy coraz chętniej korzystają z aplikacji internetowych proponowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Aplikacja umożliwia złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe bez wychodzenia z domu. Podobnie rzecz się ma z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej niektórych zwierząt w gospodarstwie. Stworzony specjalnie do tego portal IRZplus pozwala zgromadzić rolnikowi informacje o hodowanych przez niego krowach, kozach, świniach czy owcach. Umożliwia też załatwianie urzędowych spraw, wymaganych przy posiadaniu zwierząt gospodarskich.



- W związku z tym, że gospodarstwo się rozwija, a każde zwierzę - bez wyjątku - potrzebuje być zarejestrowane. Teraz nie trzeba prowadzić papierowej Księgi Rejestru Bydła, jak sztuka była np. w gospodarstwie 12 lat, to trzeba było te kartki wertować 12 lat do tyłu, żeby ją tam odhaczyć. Teraz to wszystko się odbywa elektronicznie. Jeśli kupię gdzieś, bądź sprzedam jakieś sztuki, to jeśli tamta osoba już zgłosi to do Agencji, to mi się wyświetla, że coś powinienem uzupełnić - mówi Jacek Buszta, rolnik z Mielenka Gryfińskiego.



Celem systemu jest m.in możliwość ustalenia miejsca pobytu i przemieszczania zwierząt gospodarskich, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa żywności i pomocy w zwalczaniu chorób zakaźnych.



Rolnik jest zobowiązany do zgłaszania wszystkich zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich, takich jak: urodzenie, ubój, kupno, sprzedaż albo padniecie zwierzęcia.



System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt poprzez portal IRZplus na bieżąco pokazuje liczbę zwierząt i stad będących w posiadaniu polskich rolników. Więcej na ten temat w sobotniej audycji "Na szczecińskiej Ziemi" po godz. 6:00.