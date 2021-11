Okręty Wojenne wpłynęły do portu w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

To międzynarodowy zespół "Tarczy Przeciwminowej NATO". Tutaj żołnierze odpoczną i zrobią zapasy w przerwie od wspólnych manewrów z Marynarką Wojenną RP w ramach operacji "Solidarna Belona".

Na Wały Chrobrego oprócz załogi przyszli szczecinianie, by podziwiać piękno okrętów.



- Jestem Kazik. Statek mi się podoba. - Najbardziej rzuca się w oko wielkość. - Jesteśmy żeglarzami, ale na mniejszych jednostkach, ale zawsze miło na coś takiego popatrzeć. - Dużo jednostek dzisiaj wpłynęło. Wczoraj jak byłem tutaj wieczorem, to była tylko jedna. Bardzo mi się podoba. Jak byłem mały to mój dziadek, ojciec i wujek w wojsku byli. Stąd co roku jakieś chociażby Tall Ships Races przyjeżdżam sobie pooglądać - mówili mieszkańcy.



- Dzisiaj w Szczecinie już odpoczywamy i odtwarzamy tak zwaną gotowość bojową, czyli pobieramy zapasy bojowe, jak żywność, paliwo i tak dalej. Jest nas 10 osób. Całość załogi na tym akurat okręcie jest niemiecka. Następnie płyniemy na wschód, na Bałtyk wschodni, Litwa, Łotwa i Estonia - tłumaczył komandor porucznik Michał Dziugan, dowódca Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO i jednocześnie dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego Morze Północne.



Wizyta potrwa do 15 listopada. Ze względu na surowe restrykcje covidowe, okręty nie udostępnią swoich pokładów do zwiedzania.