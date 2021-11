Region zwiększa liczbę tzw. łóżek covidowych [ZDJĘCIA]

Województwo zachodniopomorskie zwiększa liczbę łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki przedstawił w piątek plan rozszerzenia bazy.

Decyzje zapadły pod naradzie z dyrektorami wszystkich szpitali w regionie. Wszystko po to, aby nie zabrakło miejsc dla pacjentów zakażonych oraz nadal leczeni byli ci, którzy cierpią na inne choroby.- Obecnie w szpitalach dla pacjentów z Covid-19 jest 639 łóżek, wolnych jest 150 - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.- Ten bufor łóżek wolnych tutaj u nas w województwie zachodniopomorskim on jest bezpieczny, bo oscyluje w granicach około 25 procent. Jeżeli chodzi o respiratory, to łącznie jest ich w regionie 67. Obecnie 32 pozostają wolne, więc tutaj ten zapas jest jeszcze większy, bo blisko 50 proc. - tłumaczy wojewoda zachodniopomorski.Kolejne miejsca uruchamiane będą w dwóch transzach: do 30 listopada i 20 grudnia - dodaje dyrektor zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Paweł Kurzak.- Docelowo plan przewiduje możliwość uruchomienia 1500 łóżek covidowych, z czego prawie 150, to będą łóżka respiratorowe. Ten plan będzie tak naprawdę realizowany w zależności od tego, jakie będzie faktycznie obłożenie - wyjaśnia Kurzak.Tylko jeden szpital w regionie będzie placówką jednoimienną. To szpital powiatowy w Pyrzycach. Zaplanowano także, że 10 szpitali w ogóle pacjentów z Covid-19 przyjmować nie będzie, to między innymi Zachodniopomorskie Centrum Onkologii.Szczyt zachorowań przewidywany jest na przełom listopada i grudnia.