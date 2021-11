Strażacy i policjanci w walce z pandemią: dowóz tlenu i kontrole w galeriach [WIDEO]

Strażacy pomagają w walce z czwartą falą pandemii. Jeżdżą w karetkach pogotowia jako ratownicy, pracują także w szpitalu tymczasowym w Szczecinie.

Placówka dla pacjentów zakażonych koronawirusem działa na Pomorzanach.- Na terenie naszego województwa znajdują się dwie bazy tlenowe; tlen przygotowany jest do natychmiastowego przetransportowania w butlach do placówek medycznych w momencie wystąpienia awarii systemów tlenowych. Na to jesteśmy przygotowani - zapewnił Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Tomczyk.Strażacy dbają również, by w szpitalach nie zabrakło tlenu.- Sześciu strażaków na prośbę szpitala Pomorzany jest przygotowanych do oddelegowania do pełnienia tam służby jako ratownicy medyczni. Następna szóstka czeka w gotowości; tu zgłasza się szpital przy ul. Arkońskiej, a także wiele innych placówek będzie się zgłaszało do oddelegowania pracowników - zapowiedział Tomczyk.Niezależnie od tego wzmożone kontrole w galeriach handlowych i komunikacji miejskiejzapowiada zachodniopomorska policja. To w związku z coraz większą liczbą nowych zakażeń koronawirusem.Funkcjonariusze z regionu do tej pory nałożyli ponad 20 tysięcy mandatów za nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarnych, skierowali także kilka tysięcy wniosków o ukaranie do sądu.W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie służb z właścicielami galerii handlowych.- Chcemy zaapelować i doprowadzić do tego, aby wymóc obowiązek noszenia maseczek w galeriach handlowych. Zaproponujemy możliwość darmowego rozdawania przy wejściu do tych klepów maseczek ochronnych - powiedział Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, Tomasz Trawiński.Zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe w miejscach publicznych.