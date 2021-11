Tramwaje nie jeżdżą na prawobrzeże

Tramwaje nr 2, 7 i 8 jadąc z centrum skręcają na ul. Dworcową - to z powodu prac przy wiadukcie kolejowym nad Gdańską. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Tramwaje nie będą kursować przez cały weekend na prawobrzeże Szczecina.

Tramwaje nr 2, 7 i 8 jadąc z centrum skręcają na ul. Dworcową - to z powodu prac przy wiadukcie kolejowym nad ul. Gdańską.



W zamian uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza - nr 807, między Bramą Portową a Turkusową.



1. Tramwaje linii 2 kursować będą na zmienionej trasie Stocznia Szczecińska – Brama Portowa Wyszyńskiego – Dworcowa (nr 22731) według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania. Przystanek „Brama Portowa” w kierunku Stoczni Szczecińskiej zostanie przeniesiony na al. Niepodległości – numer słupka 10831.



2. Tramwaje linii 7 kursować będą na zmienionej trasie Krzekowo – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Dworcowa (nr 22731) według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania. Przystanek „Brama Portowa” w kierunku Krzekowa zostanie przeniesiony na al. Niepodległości – numer słupka 10832.



3. Tramwaje linii 8 kursować będą na zmienionej trasie Gumieńce – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Dworcowa (nr 22731) według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania. Przystanek „Brama Portowa” w kierunku Gumieniec zostanie przeniesiony na al. Niepodległości – numer słupka 10832.



4. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa 807, kursująca na trasie Turkusowa – Walecznych – rondo Ułanów Podolskich – Leszczynowa – Eskadrowa – most Pionierów Miasta Szczecina – Gdańska – Energetyków – Wyszyńskiego – Brama Portowa. Na trasie uruchomione zostaną przystanki:



· Turkusowa (nr 86941) – przystanek końcowy i początkowy,

· Turkusowa (nr 86912) – przystanek tylko w kierunku Bramy Portowej,

· Walecznych 63 nż (nr 89311, 89312),

· Zdroje Dworzec (nr 84111, 84112),

· Rondo Ułanów Podolskich (nr 80211, 80231),

· Hangarowa nż (nr 80111, 80114),

· Basen Górniczy (nr 60531) – przystanek na pętli autobusowej w kierunku Turkusowej,

· Basen Górniczy (nr 60542) – przystanek na torowisku tramwajowym w kierunku Bramy Portowej,

· Merkatora nż (nr 60411, 60414),

· Parnica nż (nr 60311, 60314),

· Port Centralny nż (nr 60212, 60213) – przystanki na torowisku tramwajowym,

· Energetyków (nr 60112, 60113) – przystanki na torowisku tramwajowym,

· Wyszyńskiego (nr 10915, 10914) – przystanki na torowisku tramwajowym,

· Brama Portowa (nr 10822) – przystanek na torowisku tramwajowym, dla wysiadających,

· Brama Portowa (nr 10823) – przystanek końcowy i początkowy w kierunku Turkusowej,



Kursy wykonywane będą z częstotliwością:



· w sobotę do godz. 9 i po godz. 18 co 10 minut, w pozostałym okresie co 6 minut,

· w niedzielę do godz. 11 i po godz. 18 co 12 minut, w pozostałym okresie co 10 minut.