Rodzina zaginionej Patrycji apeluje do niej i do ew. świadków

Kochamy Cię mocno i cierpimy, gdy Ciebie nie ma - mówi rodzina zaginionej Patrycji Szuber z Goleniowa. 20-latka (2 listopada 2021 r.) wyszła z domu około godziny 7. Od tamtego czasu najbliżsi nie mieli z nią kontaktu.

Z goleniowskiego dworca dziewczyna miała udać się na pociąg do Szczecina. Jak ustalono - tak się jednak nie stało. Rodzice Patrycji, pan Konrad i pani Dorota proszą każdego, kto widział ich córkę, by poinformował ich i policję. Apelują też, żeby ona sama dała znak życia.- Patrycja, wróć do nas! Wierzymy, że nas usłyszysz. Nie ma takich problemów, z którymi sobie razem byśmy nie poradzili. Kochamy Cię bardzo, czekamy na Ciebie. Jesteśmy zaskoczeni sytuacją, ale wierzymy, że wszystko jest ok - mówił p. Konrad.- Co było, to było! Wszystko może być inaczej. Marzę tylko, żebyś była cała i zdrowa i dała nam jakiś znak - dodała p. Dorota.- Patka, wróć do domu, bo martwię się o Ciebie, mam nadzieję, że wrócisz. W domu nudno, nie ma co robić, tęsknię - dodał brat Patrycji.Poszukiwana Patrycja Szubert z Goleniowa ma około 155 centymetrów wzrostu, włosy do ramion koloru fuksja i czarne, oczy brązowe i jest średniej budowy ciała.