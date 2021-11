Protest przed magistratem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Około 150 osób protestuje przed Urzędem Miasta w Szczecinie. To pracownicy Domów Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy domagają się podwyżek.

Urzędnicy Piotra Krzystka oferują 350 złotych brutto rozłożone na dwa lata, pracownicy socjalni walczą o 1200. Dziś ostatnia tura rozmów między stronami, przed przygotowaniem budżetu miasta na przyszły rok. Dlatego też dziś pracownicy socjalni postanowili wyjść na ulice.



- Jeśli ośrodek miejski by stanął, to wyjdą mieszkańcy, bo oni potrzebują pomocy. My również - tłumaczą demonstrujący.



Co jeśli protest nie pomoże? - pytał reporter.



- Jestem gotowa podjąć dalsze działania. Jest pełna mobilizacja i dziś jest dzień ostrzegawczy - mówi kobieta, która przyszła na protest.



- Pracownicy socjalni mają często niższe dochody niż klienci, z którymi pracują. To śmieszna kwota - mówią protestujący.



W DPS-ach szeregowy personel na rękę zarabia 2500 złotych. Z kolei urząd tłumaczy, że możliwości finansowe miasta nie pozwalają na większą podwyżkę niż 350 złotych brutto w ciągu dwóch lat. Natomiast sesja szczecińskiej rady miasta, podczas której radni mają przyjąć budżet i zdecydować o podwyżkach dla pracowników socjalnych, odbędzie się za tydzień we wtorek.