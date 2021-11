Łóżka zapełniają się pacjentami z koronawirusem

Szybko zapełniają się łóżka dla pacjentów zakażonych koronawirusem w szpitalach w regionie.

W piątek wojewoda zachodniopomorski informował o zwiększeniu bazy. Wtedy zajętych było niecałe 500 łóżek. Według najnowszych danych, Zachodniopomorskie jest trzecim regionem w Polsce z największą liczbą nowych zakażeń.W ciągu dwóch dni przybyło ponad 100 zakażonych osób w szpitalach. Dane o zajętych łóżkach publikuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Obecnie dla pacjentów zakażonych, przygotowane są 824 miejsca, zajętych jest ponad 600.- Baza będzie zwiększana systematycznie aż do Świąt Bożego Narodzenia - mówi dyrektor zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Paweł Kurzak. - Docelowo plan przewiduje możliwość uruchomienia praktycznie 1500 łóżek covidowych, z czego prawie 150 będą to łóżka respiratorowe.W użyciu są także 42 respiratory. Wojewoda zdecydował, że jedynym szpitalem jednoimiennym będzie placówka w Pyrzycach. A 10 szpitali w ogóle nie będzie przyjmować zakażonych pacjentów. To między innymi Zachodniopomorskie Centrum Onkologii. Dziś w regionie potwierdzono 702 nowe zakażenia koronawirusem.