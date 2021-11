Dzieci z Podlasia dziękują żołnierzom ze Szczecina [ZDJĘCIA]

Fot. 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana/kpt. Błażej Łukaszewski Fot. 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana/kpt. Błażej Łukaszewski Fot. 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana/kpt. Błażej Łukaszewski Fot. 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana/kpt. Błażej Łukaszewski Fot. 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana/kpt. Błażej Łukaszewski Fot. 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana/kpt. Błażej Łukaszewski

Dzieci z podlaskich szkół dziękują żołnierzom ze Szczecina. Kartki z rysunkami od najmłodszych mieszkających przy granicy z Białorusią trafiły do 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Mundurowi ze Szczecina razem ze strażnikami granicznymi od kilku tygodni odpierają prowokacyjne akcje białoruskich służb i napór migrantów, których tysiące koczują po białoruskiej stronie.



- Mimo, że już od września na ścianie wschodniej trwa stan wyjątkowy, to dzięki szczecińskim mundurowym możemy czuć się bezpiecznie - mówi Krzysztof Bach, dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Szudziałowie. - Widzimy tych żołnierzy na co dzień. Czujemy się bezpieczniej. I chcemy w taki skromny sposób podziękować za ich trud i ciężką pracę. Akurat jesteśmy w miejscowości, w której stacjonują żołnierze. Mają rozstawione tymczasowe jednostki i te rysunki dostarczymy dziś do jednostek wojskowych i placówki Straży Granicznej.



Wschodniej granicy pilnuje łącznie około 15 tysięcy polskich żołnierzy, pograniczników i policjantów. Szczecińska "Dwunastka" wysłała ponad 2 tysiące mundurowych.