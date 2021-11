Tunel i nowe drogi w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu, przy okazji budowy tunelu na wyspie Uznam i Wolin powstają drogi. Długość tunelu ma półtora kilometra, a cała inwestycja ponad trzy kilometry.

Od poniedziałku kierowcy pojadą nową ulicą. Zmian będzie więcej. Prace drogowe są prowadzone w różnych częściach miasta.



Roboty drogowe, poza częścią drążoną tunelu, idą jak burza. Na wyspie Uznam już w 90 procentach wykonano jezdnię i roboty brukarskie. Ostatnia, ścieralna warstwa asfaltu zostanie położona w przyszłym roku.



Prace na nowych drogach wyspy Wolin również przekroczyły półmetek. Warstwę wiążącą wykonano w 60 procentach. W planach jest rozbiórka dotychczasowych dróg - połączenie ulic Fińskiej, Duńskiej i wjazdu do tunelu z nowym układem drogowym.



Do zrobienia pozostały także ścieżki rowerowe i chodniki.



W związku z prowadzonymi pracami od dzisiaj pomiędzy ulicami Fińską a Ludzi Morza ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po nowej jezdni, z wykorzystaniem fragmentu budowanego ronda.



W innej części miasta, ulicy Jachtowej, która po otwarciu tunelu będzie eksploatowana w większym stopniu, zakończono pierwszy etap inwestycji. Powstaje tam ścieżka rowerowa i chodnik od bramy parkowej do Wybrzeża Władysława IV. Na końcu Jachtowej powstała droga z kostki brukowej, przy której wybudowano 54 miejsca parkingowe.