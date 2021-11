"Kamerzysta" wciąż bez wyroku

Mat. YouTube / Kamerzysta

Bez wyroku w sprawie patoyoutubera "Kamerzysty". Trzecia rozprawa nie przyniosła rozwiązania.

"Kamerzyście" grozi do 8 lat więzienia, na wyrok czeka na wolności. Sędzia wyłączył jawność procesu, dlatego dziennikarze nie są informowani o szczegółach tego, co dzieje się na sali sądowej.



W poniedziałek odbyła się trzecia rozprawa Łukasza W., Wioletty S. i Adriana S. Odpowiadają za znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny. W kwietniu w sieci opublikowali kontrowersyjny film, w którym poniżają niepełnosprawnego chłopaka. Kazali mu m.in. wykonywać upokarzające zadania za pieniądze, miał on np. zjeść kocie odchody.



"Kamerzysta" w areszcie przebywał od kwietnia, został zwolniony miesiąc temu. To po tym, jak zeznania złożyli już wszyscy świadkowie i pokrzywdzony. Wszystkim oskarżonym grozi do 8 lat więzienia. Kolejne rozprawy zaplanowano na 17 i 19 stycznia. Sąd musi rozpatrzyć nowe wnioski dowodowe.



To jednak nie koniec kłopotów Łukasza W. Usłyszał on kolejny zarzut. Odpowie za pobicie starszego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w styczniu ubiegłego roku. W sklepie spożywczym youtuber chciał nagrywać filmik. Uwagę miał mu zwrócić 66-letni mężczyzna. Po tym zajściu Łukasz W. miał go uderzyć. Ten stracił przytomność. Po kilku miesiącach zmarł.