Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

We wtorek rozpoczyna się przebudowa ulic Modrej i Koralowej na szczecińskim Bezrzeczu.

Pierwszy etap tej inwestycji obejmie odcinek od ronda przy ulicy Szerokiej do skrzyżowania z ulicą Wronią.



Prace drogowe, w tej części Bezrzecza, rozpoczną się po porannym szczycie komunikacyjnym. Oznacza to, że około godziny 10.00 dla ruchu kierowców zamknięty zostanie odcinek od skrzyżowania z ulicą Żyzną do skrzyżowania z ulicą Sikorki. Utrudnienie to nie będzie dotyczyło autobusów szczecińskiej komunikacji miejskiej.



Na czas prac drogowych kierowcy będą musieli korzystać z objazdów przez Wołczkowo i Głębokie.