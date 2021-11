Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W dawnym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym powstanie hotel, sanatorium lub spa. Świnoujście wystawia na sprzedaż budynek przy ulicy Żeromskiego.

Przetarg odbędzie się 14 stycznia. Cena wywoławcza to 10 mln złotych.



Budynek powstał w 1912 roku, gruntownie przebudowano go w 1968 roku. Jest wpisany do ewidencji zabytków.



Ma cztery kondygnacje, a powierzchnia użytkowa wynosi prawie 1800 metrów kwadratowych.