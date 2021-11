Wsparcie dla strażaków walczących z pandemią

Sprzęt trafił m.in. do strażaków w Wałczu, Stargardzie, Policach, Kamieniu Pomorskim i w Szczecinie. W sumie pomoc otrzyma kilkanaście jednostek w regionie. źródło: https://www.gov.pl/web/kwpsp-szczecin

Specjalny sprzęt trafił do strażaków w regionie. To zestawy pralnic z suszarkami do konserwacji odzieży specjalnej.

Mają pomóc dezynfekować odzież funkcjonariuszy, którzy walczą z czwartą falą epidemii koronawirusa.



Sprzęt trafił m.in. do strażaków w Wałczu, Stargardzie, Policach, Kamieniu Pomorskim i w Szczecinie. W sumie pomoc otrzyma kilkanaście jednostek w regionie.



Strażacy aktywnie włączają się w pomoc służbie zdrowia.



- Zarówno jednostki Ochrony Pożarowej Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej włączają się bardzo mocno. W swoich zasobach posiadamy ratownikach medycznych, którzy na co dzień wspomagają zespoły ratownictwa medycznego jeżdżąc karetkami pogotowia. Ponadto 12 ratowników przygotowanych jest w tej chwili do oddelegowania do naszych szpitali - informuje Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Tomczyk.



Wartość zakupów to ponad 690 tys. zł.