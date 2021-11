Projekt budżetu Szczecina na 2022 rok. Mniej pieniędzy m.in. na kulturę [ZDJĘCIA]

Prezydent Piotr Krzystek przedstawił dziennikarzom projekt budżetu miasta na rok 2022. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Prezydent Piotr Krzystek przedstawił dziennikarzom projekt budżetu miasta na rok 2022. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Prezydent Piotr Krzystek przedstawił dziennikarzom projekt budżetu miasta na rok 2022. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prezydent Piotr Krzystek przedstawił dziennikarzom projekt budżetu miasta na rok 2022. Nie mówił jednak o tym, na co konkretnie przeznaczy pieniądze mieszkańców.

Prezydent skupił się na krytyce założeń Polskiego Ładu dotyczących finansowania samorządów.



Gdy dochody z podatku PIT teraz będą stałe - według szacunków urzędu, w porównaniu do poprzedniej metody naliczania - Szczecin może stracić w perspektywie kilku lat kilkaset milionów złotych.



Ostatnio na sesji prezydent przyznał jednak radnym, że jeszcze w tym roku dostanie 100 milionów wyrównania. Ale dziennikarzom o tym nie wspomniał.



- Bo tego nie ma w budżecie. A jest to kwota, którą mamy obiecaną, że wpłynie w roku bieżącym. Jak wpłynie, to wtedy będziemy o tym mówić - zapowiedział.



Piotr Krzystek mówił, że jest zmuszony do cięcia wydatków. Tyle, że o ile ze sportu czy "społeczeństwa obywatelskiego" ubędzie odpowiednio nieco ponad 500 tysięcy i około 700 tysięcy - tak kultura straci 10 razy więcej - prawie 5,5 miliona złotych.



- Te redukcje, jeśli chodzi o instytucje, są bardzo niewielkie. Ale rzeczywiście, wspieranych będzie mniej imprez - przyznał prezydent miasta.



W ogólnych liczbach - według planu - dochody mają być niższe rok do roku o około 200 milionów złotych, na poziomie prawie 3 miliardów. A wydatki to 3 miliardy 300 milionów; mniej niż w 2021 roku o około 400 milionów.



Z kolei opozycja w radzie miasta, politycy PiS, niezmiennie podkreślają, że samorządy ogólnie dostaną więcej pieniędzy niż to było w latach poprzednich.