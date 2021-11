Niemcy rozważają lockdown dla niezaszczepionych

Niemcy są kolejnym krajem, który rozważa wprowadzenie drastycznych obostrzeń pandemicznych. Chodzi o ewentualny lockdown dla niezaszczepionych.

Miałaby to być odpowiedź na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem. Europa jest obecnie epicentrum pandemii.Austria wprowadziła od wczoraj lockdown dla niezaszczepionych. Mogą oni wychodzić z domu jedynie do pracy, na niezbędne zakupy i do lekarza. Teraz nad podobnym rozwiązaniem zastanawiają się Niemcy. W ostatnich dniach w tym kraju notuje się około 50 tysięcy nowych zakażeń dziennie.Najgorsza w Europie sytuacja panuje teraz w Rosji, na Ukrainie, w Rumunii i w Bułgarii. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że władze będą dawać pieniądze osobom, które się zaszczepią.Władze sanitarne Stanów Zjednoczonych tymczasem w nowej rekomendacji odradzają podróże do Czech, do Węgier i na Islandię. Wszystko w związku z rosnącą liczbą nowych przypadków wirusa w tych krajach.Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd 5 milionów 107 tysięcy osób, a łączna liczba zakażeń to 253 miliony. Takie dane podają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii.