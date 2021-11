Świeża krew w zachodniopomorskiej policji [ZDJĘCIA]

We wtorek ślubowanie złożyło 24 nowych funkcjonariuszy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

We wtorek ślubowanie złożyło 24 nowych funkcjonariuszy. Część z nich będzie pełnić służbę w szczecińskiej policji, a część w zachodniopomorskim oddziale prewencji.

Podczas uroczystości poruszono temat wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy, gdzie służbę pełni kilka tysięcy policjantów.



- W kontekście tego, co dzieje się na polskiej wschodniej granicy, tam, gdzie wasze koleżanki i wasi koledzy wypełniają właśnie rotę tego ślubowania. To, co wydawało się bardzo odległe, dziś w sposób namacalny się materializuje i bardzo wam dziękuję, że wstępujecie do służby - podkreślił wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



- Jestem szczęśliwy, od dziecka marzyłem, żeby zostać policjantem. - Nie boję się zbliżającego się okresu szkolenia. Traktuję go, jako nowe wyzwanie w życiu - mówili policjanci.



Szkolenie, które czeka nowych funkcjonariuszy odbędzie się w Słupsku i w Pile. Trwa ono kilka miesięcy. Policjanci uczyć się będą m.in. przepisów, taktyki i techniki interwencji.