Szczecińska młodzież interpretuje "Moralność pani Dulskiej" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Młodzież z regionu czyta fragmenty "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. Zajęcia odbywają się w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Akcja "Młodzieży Czytanie" skierowana jest do zachodniopomorskich szkół ponadpodstawowych. We wtorek odbyła się jej 5. edycja. Celem przedsięwzięcia jest wzbudzenie zainteresowania klasyką literatury polskiej oraz propagowanie czytelnictwa.



Uczniowie na prezentację wybranego fragmentu utworu Zapolskiej mają 10 minut.



- Przygotowania trwały ok. miesiąca. Raz w tygodniu była próba. - Bardzo lubię czytać, ostatnio był to "Katar" Stanisława Lema. - Czytanie wzbogaca naszą pamięć, słownictwo i wyobraźnię - mówili uczniowie.



- Proponujemy młodzieży spotkanie z literaturą i interpretację własną różnych utworów tego samego autora. W tym roku jest to Gabriela Zapolska - wyjaśnia Bogna Tokarska z Książnicy Pomorskiej.



