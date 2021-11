Budowa przedszkola przy Przygodnej. Ludzie radzą, drzewa drżą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Urzędnicy decydują o wycince drzew przy ul. Przygodnej w Szczecinie. Ma tam powstać przedszkole. By zrealizować inwestycję trzeba wyciąć pół tysiąca drzew.

Nie zgadzają się na to okoliczny mieszkańcy i miejscy aktywiści.We wtorek odbyła się wizja lokalna z przedstawicielami urzędu marszałkowskiego. Wspólnie oglądali stan drzew przeznaczonych do wycinki. Opinia zostanie przekazana marszałkowi, który podejmie decyzję. O wycinkę wnioskuje Urząd Miasta.Mieszkańców reprezentował Igor Podeszwik z inicjatywy Nowy Szczecinie. Zwracał uwagę na to, że przedszkole może powstać na innej działce w tej okolicy.- Są tu dwa tereny na których przedszkole może stanąć. Naprawdę nie widzę przeszkód, żeby to zrobić. Do maja będzie dużo czasu, żeby zmienić miejscowy plan i taką budowę rozpocząć z zachowaniem przyrody, ostatniej zielonej enklawy na Gumieńcach - podkreślił.Niezadrzewiona działka obok ma być w przetargu sprzedana deweloperowi.W wizji lokalnej nie wzięli udziału przedstawiciele prezydenta Szczecina. Był za to wykonawca inwestycji. Paweł Frost, kierownik budowy tłumaczył, że nie da się zmienić projektu przedszkola tak, by ocalić drzewa.- Jak byśmy nie modyfikowali tego usytuowania budynku, a nie ukrywam, to też podlegało weryfikacji; generalnie kroki ku usytuowaniu całej bryły i modyfikacji były poczynione, aczkolwiek nie jest to możliwe do zrobienia - ocenił Paweł Frost.W wizji lokalnej wzięła udział spora grupa mieszańców.- Już przed wojną była tutaj szkółka drzew. Walczymy o to, żeby wszystkiego nie zabetonować. - Głupota. Buduje się sztuczne place dla dzieci, a tu można byłoby w ramach spacerów dzieci przyprowadzać - mówili.Zgodnie z planem sześć drzew, tych najbardziej cennych, zostanie przesadzonych.W przedszkolu ma być miejsce dla prawie 400 dzieci. Inwestycja ma być gotowa w połowie przyszłego roku.