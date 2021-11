Ruszyła budowa zakładu dla producenta sprzętu medycznego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jeden z największych na świecie producentów sprzętu medycznego - grupa Nemera, rozpoczął budowę zakładu w Szczecinie.

Na powierzchni pięciu hektarów na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Trzebuszu wmurowano kamień węgielny pod budowę zakładu.



Produkujemy m.in urządzenia do wstrzykiwania leków - mówi Alberto Lozano, dyrektor Nemera Szczecin.



- Będzie to zakład produkujący urządzenia do podskórnego podawania leków, w hali o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. To jest branża medyczna. Będzie dużo automatyzacji i wprowadzania high-tech [wysokiej technologii - dop. red.]. Obecnie zatrudniamy 120 pracowników, a tutaj w pierwszym etapie będzie ich ponad 300 - mówi Lozano.



W zakładzie powstanie sterylne pomieszczenie do finalnego montażu urządzeń.



- Są śluzy powietrzne, wtedy jest ograniczony dostęp i pomaga to w uzyskaniu konkretnego ciśnienia. Całe powietrze idzie przez filtry i oczyszczone wpuszczają do hali, dzięki temu trzyma to poziom czystości, który jest bardzo ważny - tłumaczy dyrektor Nemera Szczecin.



W nowym zakładzie powstanie dział badań i rozwoju. Inwestycja ma zostać ukończona jesienią przyszłego roku. Grupa Nemera ma cztery zakłady w Europie i Stanach Zjednoczonych.