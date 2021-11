Współpraca ZUT z ZCh Police "to ogromne możliwości dla studentów" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Studenci wydziału inżynierii chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego będą mogli znaleźć pracę w budowanej fabryce Polimerów w Policach. Uczelnia podpisała porozumienie z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police.

Jak mówi prezes Grupy Azoty Polyolefins dr Andrzej Niewiński, współpraca z ZUT w Szczecinie daje możliwość lepszego przygotowania absolwentów tej uczelni do wejścia na rynek pracy.



- Wyzwaniem dla nas jest pozyskanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Dążeniem Grupy Azoty jest stworzenie nowoczesnej instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu. Będzie ona wymagała zatrudnienia przynajmniej 400 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. To będą miejsca pracy wysokowydajne, a więc zarazem wysoko płatne - mówi prezes Grupy Azoty Polyolefins.



To ogromne możliwości dla studentów, którzy będą mieli lepszy start na początku swojej kariery zawodowej - dodaje prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT.



- To naprawdę duże wydarzenie i na pewno będzie skutkować dobrymi perspektywami. Możliwością podjęcia pracy przez naszych studentów, którzy będą się kształcić w specjalności eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego. W tej nowej fabryce polipropylenu będą poszukiwani specjaliści. Dla studentów jest to ogromna perspektywa - mówi rektor ZUT.



Dzięki wspólnym działaniom ZUT i Grupy Azoty możliwe będzie maksymalne wykorzystanie potencjału uczelni oraz spółki, która jest jednym z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie.