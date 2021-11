Przebudowa Kolumba coraz bliżej

Jest zielone światło dla przebudowy ulicy Kolumba oraz torowiska tramwajowego w kierunku pętli Pomorzany.

Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele Miasta Szczecin, Szczecińskiej Energetyki Cieplnej oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Wykonawcą wszystkich robót, które rozpoczną się jeszcze w tym roku, będzie firma ZUE.Planowana na dwa lata inwestycja obejmie obie nitki dojazdowe do pętli tramwajowej na Pomorzanach. Tym samym przebudowa obejmie nie tylko ulicę Kolumba, ale także Dworcową, Nową, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańską i Powstańców Wielkopolskich. W sumie to ponad 12 kilometrów.Koszt prac to ponad 260 milionów złotych.