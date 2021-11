Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Jedna osoba zginęła a jedna została ranna w wypadku, do którego doszło na drodze ekspresowej S3. Chodzi o okolice Międzyrzecza.

Samochód osobowy wjechał tam w grupę przydrożnych pracowników. Obecnie droga na nitce w kierunku Zielonej Góry jest całkowicie zablokowana. Wszystkie pojazdy od węzła Miedzyrzecz Południe do węzła Świebodzin Północ kierowane są trasą S3.



Utrudnienia w tej części drogi krajowej nr 3 potrwają co najmniej do godziny 19.00.