Niemowlę w stanie krytycznym. Matka i jej konkubent aresztowani

Zarzuty dla matki 9-miesięcznej dziewczynki, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala w Koszalinie. Usłyszał je także konkubent kobiety.

Policę wezwał personel szpitala, gdy stwierdził liczne obrażenia głowy dziecka. Wcześniej pogotowie do dziewczynki wezwała matka, tłumaczyła że zakrztusiła się i nie oddycha.



Funkcjonariusze zatrzymali 32-letnią matkę dziecka i jej o 8 lat starszego konkubenta - mówi Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.



- Matka dziecka i jej konkubin nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu. Jednocześnie oświadczyli, że nie będą składać w sprawie żadnych wyjaśnień - mówi Gąsiorowski.



Dziewczynka ma siostrę bliźniaczkę - dodaje Gąsiorowski.



- Bliźniaczkę poddano badaniom lekarskim i nie stwierdzono na jej ciele żadnych obrażeń. Po wykonaniu tych czynności dziecko powierzono pod opiekę babci i dziadka - mówi Gąsiorowski.



Matka i jej konkubent trafili na dwa miesiące do aresztu tymczasowego. Grozi im do 15 lat więzienia. Dziewczynka jest w stanie krytycznym.