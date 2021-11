Kolejne opóźnienie terminu zakończenia remontu al. Jana Pawła II? [ZDJĘCIA]

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Zakończenie remontu alei Jana Pawła II w Szczecinie najprawdopodobniej z kolejnym opóźnieniem. Prace miały się zakończyć w połowie października, a w wakacje termin przesunięto jednak na koniec grudnia.

Mamy sygnały, że tego też nie uda się dotrzymać - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.



- Nie mamy jeszcze żadnego aneksu terminowego, ani oficjalnej informacji od wykonawcy. Niemniej już pomału sygnalizuje, że tego terminu do końca roku nie uda się dotrzymać - mówi Pieczyńska.



Nie ma też decyzji, czy Zarząd Dróg naliczy kary za opóźnienie - dodała Pieczyńska.



- Czekamy na dokumenty wykonawcy, który będzie do nas składał taką informację terminową, do kiedy i dlaczego chce ten termin przesunąć. Będziemy musieli się wszystkiemu dokładnie przyjrzeć i sprawdzić, ponieważ tutaj są m.in. kwestie dotyczące dostaw materiałów, warunków atmosferycznych. Wiemy też, że są różne roboty dodatkowe, które należało wykonać - mówi Pieczyńska.



Inwestycja ma kosztować ok. 24 mln zł. Prace rozpoczęły się rok temu, obejmują m.in. wymianę kostki brukowej oraz remont chodnika i ścieżki rowerowej.