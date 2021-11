Psy modelami. Nowa edycja kalendarza [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Emilia Kujawa [Radio Szczecin] Fot. Emilia Kujawa [Radio Szczecin]

Maksimus, Bunia, Leon w roli dumnych modeli. Psy ze szczecińskiego Schroniska na tle najważniejszych punktów w mieście.

Kolejna edycja kalendarza z miejskimi czworonogami jest już do kupienia. Jak wyglądał casting? Ewa Mrugowska kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie

mówi, że zwierzaki "dobierane" były do zabytków.



- Jest jedno zdjęcie np. na tle Pomnika Trzech Orłów. To gigantyczna rzeźba i musieliśmy wybrać psa, który nie zniknąłby przy tak wielkiej rzeźbie. Bierzemy pod uwagę umaszczenie, także to, aby była odpowiednia wielkość, żeby pies pasował do tła, do budynków - tłumaczy Mrugowska.



Autorką zdjęć do kalendarza jest szczecinianka, posiadaczka psa ze schroniska, Anna Gajdzińska. Na chętnych czeka kilkaset kalendarzy. Cena - "według uznania, ale co najmniej 40 złotych". Fundusze wspomogą prace placówki.