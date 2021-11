Łażewska o podwyżkach dla pracowników socjalnych: Na miarę obecnych możliwości

Przewodnicząca rady miasta o podwyżkach dla pracowników socjalnych: Renata Łażewska przyznała, że są niewielkie, ale podawała przykład, że "nauczyciele też dostaną mało, a dokłada im się zadań".

Tymczasem związkowcy z Solidarności nie zgodzili się na 210 złotych brutto do pensji około 2 i pół tysiąca złotych w szczecińskich DPS-ach.Pytaliśmy Renatę Łażewską, radną prezydenta Krzystka z klubu Koalicji Samorządowej, czy zamiast przykładowo remontować salę sesyjną za 15 milionów złotych, bądź organizować festiwal fajerwerków za ponad milion, nie lepiej przeznaczyć te pieniądze na podwyżki dla ludzi.- To takie populistyczne stwierdzenie, panie redaktorze. Ale mogę tego ping-ponga odbić w ten sposób. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje nauczycielom tysiąc czy 1,5 tys. zł podwyżki, ale nie mówi np. o tym, że proponuje im dodatkowy dzień pracy. Rząd, który dysponuje wielkimi środkami, w kwestiach podwyżek także kieruje się swoimi możliwościami - wskazywała Łażewska.Łażewska przekonywała, że podwyżka dla pracowników socjalnych to "kwota na miarę obecnych możliwości gminy".