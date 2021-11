Dziś Światowy Dzień Wcześniaka [ZDJĘCIA]

źródło: szpital Zdroje w Szczecinie źródło: szpital Zdroje w Szczecinie źródło: szpital Zdroje w Szczecinie

214 wcześniaków urodziło się w tym roku w szpitalu Zdroje w Szczecinie. W środę te maluchy, którym spieszyło się na świat mają swoje święto.

17 listopada przypada Światowy Dzień Wcześniaka. To dzieci, które rodzą się przed 37 tygodniem ciąży.



Największym wyzwaniem są jednak te, które przyszły na świat przed 28 tygodniem - mówi dr Beata Tomczyk, neonatolog ze szpitala Zdroje w Szczecinie.



- Noworodki z masą ciała zwykle poniżej kilograma, to są te noworodki, u których zdecydowanie częściej występuje szereg powikłań oraz te noworodki, które wymagają specjalistycznej opieki - dodaje dr Tomczyk.



To święto nie tylko tych maluchów, ale też ich rodziców. Dlatego dbamy, by uczcić ten dzień - mówi Magdalena Knop, rzecznik szpitala Zdroje w Szczecinie.



- Staramy się, aby każdego roku na oddziale zarówno noworodkowym, jak i patologii czy intensywnej terapii noworodka zapanowała taka wyjątkowa atmosfera. Korytarze i sale przyozdabiane są na obligatoryjny - tego dnia - fioletowy kolor. Na każdym z oddziałów nie może też zabraknąć sznurka z białymi skarpetkami, na którym co dziesiąta skarpetka jest dużo mniejsza i ma kolor fioletowy - wymienia Knop.



Według statystyk, co 10 noworodek jest wcześniakiem.



Najmłodszym i najmniejszym wcześniakiem w historii szpitala „Zdroje” była Lilianna, która przyszła na świat pod koniec 22. tygodnia ciąży i ważyła mniej niż pół kilograma. W lutym dziewczynka skończy już trzy latka.