Prawie 20 kilometrów szlaku rowerowego od rzeki Iny do Dobrzan i dalej do miejscowości Kozy oraz ścieżka łącząca Drawsko Pomorskie z Zarańskiem - to najnowsze inwestycje na Trasie Pojezierzy Zachodnich.

Ich łączna wartość sięgnęła prawie 9 milionów złotych, z tego blisko 7,5 miliona - to dofinansowanie unijne.



Zakończone właśnie zadanie dotyczy odcinków na północ od Choszczna. Dwa z nich to zupełnie nowe drogi rowerowe. Dodatkowo oznakowano około 16 km szlaku.



Specjalne znaki dla rowerzystów pojawiły się m.in. przy drodze gminnej prowadzącej znad rzeki Iny do miejscowości Nosowo w powiecie stargardzkim.



Trasa Pojezierzy Zachodnich to najdłuższa trasa rowerowa w naszym regionie. Będzie miała ponad 400 kilometrów, każdego roku przybywa kilkadziesiąt.