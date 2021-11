Chcą kładki nad ul. Struga. Urzędnicy nie słuchają, więc zgłosili się do SBO [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Od lat pukali w tej sprawie do Urzędu Miasta, ale bez skutku, zatem chcą zbudować kładkę przez Szczeciński Budżet Obywatelski.

Dokładnie chodzi o budowę kładki nad ulicą Struga na Prawobrzeżu Szczecina. Choć według mieszkańców, to inwestycja pierwszej potrzeby, to nie wierzą oni, że urzędnicy Piotra Krzystka zdecydują się na tę inwestycję.



- Pozostał zatem Budżet Obywatelski - mówi Dariusz Gładun, pomysłodawca projektu. - To jest sytuacja wręcz można powiedzieć skandaliczna, to powinno po prostu się zadziać. Mieszkańcy narzekają na to, że mają bardzo duże odcinki do pokonania, aby dostać się z jednej strony na drugą, chociażby, aby skorzystać z komunikacji miejskiej. Stwierdziliśmy, że spróbujemy naszych sił w ten sposób.



Według autorów projektu koszt budowy kładki to około 3,5 miliona złotych. Głosowanie w szczecińskim budżecie obywatelskim rozpocznie się 23 listopada, czyli za tydzień we wtorek.