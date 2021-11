Mieszkańcy ul. Szybowcowej chcą bezpiecznej drogi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Przejścia dla pieszych i dodatkowych spowalniaczy domagają się mieszkańcy ulicy Szybowcowej w Dąbiu.

Większość kierowców nie przestrzega obowiązującego tam ograniczenia prędkości do 30 km/h. W pobliżu jest szkoła, a na całej długości jezdni - nie ma pasów.



Z trasy chętnie korzystają samochody dostawcze jadące od strony hurtowni z Załomia,

a od czasu remontu węzła Kijewo - również kierowcy, którzy chcą ominąć korki na autostradzie.



- Tu jak z reszta widać, nie jedzie nikt 30 km na godzinę. Samochody zasuwają z większą prędkością. A tutaj zaraz mamy szkołę i nie posiadamy żadnego przejścia dla pieszych. Powinno ono być chociaż przy szkole. Mieszkam tutaj kawałek dalej i żeby przejść na drugą stronę w godzinach popołudniowych, to graniczy to po prostu z cudem albo trzeba - że tak powiem - się wepchnąć - mówi Marek Nowak, mieszkaniec Dąbia.



Z kolejną, trzecią już, interpelacją w tej sprawie wystąpił do prezydenta Szczecina radny

Krzysztof Romianowski: - Ja też apeluję do urzędników, do pana prezydenta, żeby wyszli zza tych swoich biurek i stosów dokumentów, i zobaczyli jak wygląda w rzeczywistości ten problem, bo z punktu widzenia przepisów, papierów, wszystko powinno być ok, jest 30 km/h i nie ma żadnego problemu. Natomiast, rzeczywistość jest taka, że dochodzi do wypadków z udziałem i coś z tym trzeba zrobić, żeby nie doszło do wypadku takiego, że ktoś po prostu zginie.



W odpowiedzi na pierwszą interpelację, zastępca prezydenta Szczecina Anna Szotkowska odpisała, że nie ma potrzeby robienia przejścia dla pieszych na ulicy Szybowcowej.



Odpowiedź na drugie pismo zawierała zapewnienie, że miasto poprosi policję o statystyki wypadkowe w tym miejscu. W tym tygodniu radny wystosował trzecią prośbę do miasta - o zamontowanie na Szybowcowej spowalniaczy na całej długości, a nie tylko punktowo. Miasto ma 2 tygodnie na odpowiedź w tej sprawie.