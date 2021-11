Ruszyło "odkurzanie" korytarzy pod Zamkiem Książąt Pomorskich

źródło: Zamek Książąt Pomorskich

Do Szczecina dotarł z Holandii specjalistyczny samochód, który posłuży do oczyszczania tuneli. Trwa udrażnianie podziemnych korytarzy pod Zamkiem Książąt Pomorskich.

Prace prowadzone są pod skarpą północą i pod skrzydłem północnym. W pierwszym etapie, odbyło się ręczne oczyszczanie korytarzy z dużych odpadów: desek, kamieni czy metali. W tunelach zalegały blisko dwie tony takich odpadów.



Specjalistyczny samochód, który posłuży do kolejnych działań - odprowadzania szlamu i drobniejszych kamieni - został sprowadzony przez wykonawcę z Holandii.



To "auto-odkurzacz", wyposażone w pompę o mocy 9 tysięcy metrów sześciennych na godzinę i zamkniętą komorę filtracyjną. Instalacja do zasysania zostanie rozprowadzona wewnątrz tuneli.