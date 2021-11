Nowe nabrzeże powstanie w porcie w Lubinie

Fot. pixabay.com / jarmoluk (CC0 domena publiczna)

Poprzednie wybudowane jeszcze w latach '60 groziło zawaleniem. Urząd Morski w Szczecinie podpisał więc umowę z firmą, która zaprojektuje i wybuduje nowe nabrzeże w Lubinie.

- Będzie odbudowane nabrzeże, które jest w bardzo złym stanie technicznym. Właśnie podpisaliśmy umowę z firmą Aarsleff na kwotę 4 miliony 164 tysiące złotych, która w formule "zaprojektuj i wybuduj" odbuduje nam nabrzeże postojowe wraz z wyciągiem łodziowym w porcie Lubin - mówi Jacek Zawadzki z Urzędu Morskiego w Szczecinie.



Nabrzeże będzie miało prawie 120 metrów długości oraz wyciąg dla łodzi rybackich o szerokości 7 metrów i długości 14 metrów.



- To jest nabrzeże typowo przeładunkowe, ono ma dwa poziomy, więc rybacy mogą w łatwy sposób rozładować swoje łodzie rybackie, wyciągnąć te skrzynki z rybami, a następnie przewieźć je do chłodni. Na podstawie ostatniego przeglądu nurkowego, który wykonaliśmy przy pięcioletnim przeglądzie stwierdzono, że są tam dziury w ściance szczelnej, stąd decyzja, że innej metody niż przebudowa nie ma - tłumaczy Zawadzki.



Lubin to niewielki port rybacki od strony Zalewu Szczecińskiego, ale w encyklopedii jest określany jako Port Morski Lubin.