Nie będzie referendum ws. odwołania burmistrza Goleniowa

Nie będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza Goleniowa - tak zdecydował komisarz wyborczy w Szczecinie. Wniosek odrzucił z powodu zbyt małej liczby głosów.

By referendum mogło się odbyć zabrakło 400 głosów. Przeprowadza się je na wniosek, co najmniej 10 proc. mieszkańców uprawnionych do głosowania, czyli w Gminie Goleniów niezbędna liczba osób to 2 727.Wniosek o odwołanie Roberta Krupowicza złożyli lokalni działacze Konfederacji.To przez pat śmieciowy. We wrześniu burmistrz nie przedłużył umowy o wywóz odpadów z Goleniowa. Przez prawie dwa tygodnie, śmieci nie były wywożone z miasta - podkreślał Marcin Sowiński, lider Konfederacji w Goleniowie.- Naszym zdaniem nierealizacja tego zadania gminy, które jest w ustawie, w rozdziale drugim na temat odprowadzania śmieci przez gminę, jest to poważne zaniedbanie. Trzeba więc wprowadzić zarząd komisaryczny w Goleniowie - tłumaczył Sowiński.Nową umowę podpisano pod koniec września. Pełnomocnik inicjatora referendum złożył wniosek z 2885 podpisami. Jednak 537 uznano za nieważne, np. z powodu braku numeru pesel czy błędów w nazwisku.Przypomnijmy, w lutym Robert Krupowicz sam zapowiadał referendum w sprawie odwołania siebie ze stanowiska i całej Rady Miasta. Miałoby to zakończyć pat w samorządzie. Zapowiadał to, po tym jak nie udało się uchwalić budżetu. Miał w ciągu kilku tygodni rozpocząć proces zbierania podpisów. Tak się jednak nie stało.