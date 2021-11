Hulajnogi - zawalidrogi. Urzędnicy pochylili się nad problemem

Miasto zapewnia, że chce uregulowania problemu z elektrycznymi hulajnogami tarasującymi chodniki.

Jak informowała szczecińskich radnych wiceprezydent Anna Szotkowska, prowadzone są rozmowy z operatorami, aby ci wprowadzili do swoich aplikacji rozwiązania, które nakładałyby na użytkowników obowiązek utrzymania porządku przy parkowaniu pojazdów.- Jeżeli hulajnoga stoi na środku chodnika, gdzie pieszy musi ją omijać, niejednokrotnie nawet schodzić na jezdnię, to nie powinniśmy się zastanawiać, czy ją usuwać, czy nie - na Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska alarmowała radna Maria Myśliwiec.Radny Przemysław Słowik mówił o rozwiązaniach, które wprowadziła Warszawa.- Wszystkie przewrócone, postawione na środku chodnika hulajnogi zabrali do magazynu i od razu przyspieszyły prace nad tym, żeby wprowadzić opłaty dodatkowe w samych aplikacjach, a dwa: żeby wymusić strefy do parkowania poprzez aplikacje. Są możliwości po stronie firm, które mają hulajnogi, tylko - myślę - trzeba je trochę szybciej wyegzekwować - zaznaczył.Wiceprezydent Anna Szotkowska zapewniała, że w tym kierunku idą rozmowy z operatorami.- Jesteśmy w toku rozmów z nimi i w trakcie uzgadniania rozwiązań - powiedziała.Wiceprezydent Szotkowska nie poinformowała, na jakim etapie są rozmowy z operatorami i kiedy mogłyby się skończyć.