Zabytkowa "Fregata" idzie pod młotek

Budynek dawnej "Fregaty" mieści się przy ul. Żeromskiego, tuż obok promenady historycznej i wejścia na plażę. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Ma 109 lat, leży tuż nad morzem i jest do kupienia. Samorząd Świnoujścia postanowił wystawić na sprzedaż zabytkową nieruchomość, w której do niedawna mieścił się Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Fregata".

Cena wywoławcza willi z początku ubiegłego wieku, to 10 mln zł.



Budynek dawnej "Fregaty" mieści się przy ul. Żeromskiego, tuż obok promenady historycznej i wejścia na plażę. Nieruchomość ma w sumie 2.919 metrów kwadratowych. Powstała 1912 roku i - podobnie jak większość obiektów wokół - jest wpisana do rejestru zabytków.



Małgorzata Płońska-Nagaba z Muzeum Rybołówstwa w Świnoujściu przypomina, że czas jej budowy był wyjątkowym momentem w historii miasta.



- Przełom XIX i XX wieku to rozwój dzielnicy nadmorskiej. Wtedy powstało najwięcej budynków. Między innymi właśnie budynek "Fregaty" - powiedziała.



Zdaniem Kariny Skorupki, maklera nieruchomości, cena wywoławcza zabytku jest korzystna.



-10 mln za taką inwestycję, która ma bardzo dobre położenie nie jest kwotą wygórowaną - oceniła.



Choć cena i położenie atrakcyjne, dla inwestorów sporym minusem jest rejestr zabytków. W praktyce może oznaczać wiele kłopotów.



Przetarg na sprzedaż budynku odbędzie się na początku stycznia przyszłego roku.