Wymyślone trojaczki i konsekwencje tego oszustwa

W szpitalu w Szczecinie miały się urodzić Zosia, Agnieszka i Patryk, ale wszystko okazało się jednym wielkim kłamstwem. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Oszukała, że urodziła trojaczki, a wszyscy dali się na to nabrać - łącznie z urzędnikami. Również ośrodek pomocy, który "z rozpędu" zorganizował zbiórkę na ich rzecz.

Informację, a nawet zdjęcia noworodków rozpowszechniała rzekoma matka dzieci z Wysokiej Kamieńskiej koło Golczewa.



W szpitalu w Szczecinie miały się urodzić Zosia, Agnieszka i Patryk, ale wszystko

okazało się jednym wielkim kłamstwem. Pracownicy z Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadomili policję, a ta odnalazła kobietę o czym informuje Katarzyna Jasion, rzecznik policji w Kamieniu Pomorskim.



- Podjęte przez policję czynności doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu kobiety. Aktualnie znajduje się ona w szpitalu w Szczecinie. Potwierdzoną informacją jest to, że kobieta faktycznie jest w ciąży. Jest to ciąża bliźniacza, ale nie jest to jeszcze termin porodu - poinformowała policjantka.



Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie zorganizował zbiórkę darów dla trojaczków. Po informacji o oszustwie kobiety zbiórka została odwołana.



- Nikomu do głowy by nie przyszło, że coś jest nie tak. Zbiórka wynikała z potrzeby serca, a chęci udzielenia pomocy. Ośrodek Pomocy Społecznej działa, chyba ze szpitala dostali informację; okazało się, poród nie miał miejsca, że pani w ciąży jest, ale jeszcze nie urodziła - dodaje Maciej Zieliński, burmistrz gminy Golczewo.



Gmina podjęła kroki prawne wobec kobiety, który wymyśliła, że urodziła trojaczki, lecz burmistrz ze względu na dobro kobiety - faktycznie pozostającej w ciąży - nie chce ich zdradzać.