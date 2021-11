RSnW: parlamentarzyści z regionu komentują budżet Szczecina na 2022 rok

Niestety, ale część prezentacji budżetu Szczecina przez prezydenta miasta była polityczna - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" poseł Prawa i Sprawiedliwości.

W ten sposób Leszek Dobrzyński skomentował wystąpienie Piotra Krzystka, który stwierdził, że nowa polityka finansowa rządu wpływa na mniejsze dochody do miejskiej kasy. Chodzi o 129 milionów złotych - zaznaczył prezydent.- Obniżyliśmy podatki, a do miejskiej kasy wpłynie także 100 milionów rekompensaty - tłumaczył na naszej antenie poseł PiS, Leszek Dobrzyński.- Pamiętać trzeba też, że pan prezydent Krzystek jest politykiem związanym z obozem "totalnej opozycji", więc przy okazji musiał przyładować w rząd, znaleźć sobie również wytłumaczenie na jakieś swoje manewry związane z budżetem. Możemy również mówić o pewnej zasadzie, bo ciągle słyszę krytykę, że rząd obniżył podatki, więc jeszcze raz pytam: czy szczeciński samorząd, pan prezydent i jego zastępcy i cały samorząd Szczecina są przeciwko obniżaniom podatków?! - retorycznie pytał poseł Dobrzyński.Według jednak posła PSL, Jarosława Rzepy zmiany podatkowe zbyt mocno dotykają samorządy.- Jestem ogromnym zwolennikiem decentralizacji Państwa; jak najwięcej środków i decyzji w samorządzie, bo uważam, że te pieniądze są znacznie lepiej wydatkowane, bardziej celowo, a te decyzje są bardzo mocno związane z najważniejszymi potrzebami, które samorząd w danym momencie generuje - przekonywał.Sesja radnych, na której ma zostać przyjęty projekt budżetu przedstawiony przez prezydenta Krzystka - za tydzień, we wtorek.