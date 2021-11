Nietypowe napisy witają kierowców na wjeździe do Szczecina. O co chodzi?

Fot. Słuchacz, pan Michał

Trwają testy tablic systemu informacji miejskiej.

Na ulicy Gdańskiej kierowców wjeżdżających do centrum Szczecina witały nietypowe napisy, o czym informowali słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji". - Widzę piękne tablice dotyczące ruchu drogowego i zacząłem myśleć, że jestem w szkole, bo z dołu się pojawiły literki A, B, C, D, E, potem cyfry, ale informacji o ruchu drogowym nie ma - mówił jeden z kierowców.



Uruchomiony ponad 8 lat temu system, ze względu na ciągłe awarie, wyłączono pod koniec ubiegłego roku.



Od kilku miesięcy trwają prace, by został uruchomiony ponownie - mówiła rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Hanna Pieczyńska. - Trwają różne testy i wdrożenia. Pierwszy mieliśmy latem, kiedy pojawiła się na tablicach grafika informująca wszystkich przyjezdnych, że w Szczecinie odbywa się impreza żeglarska. W najbliższym czasie pewnie będzie więcej informacji i testów na tablicach.



System to m.in. pięć dużych, elektronicznych tablic zainstalowanych przy wjeździe do miasta oraz sieć kamer.



Koszt naprawy to blisko milion złotych, prace mają zakończyć się do końca roku.