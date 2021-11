Mural o tematyce historycznej pojawi się w Trzebiatowie. Będzie to 5. wielkogabarytowy malunek w mieście.

Co będzie przedstawiał? To na razie niespodzianka. Miasto postanowiło dać wolną rękę "Cukinowi" - artyście, który stworzy dzieło.Na razie ruszyła zbiórka na ten cel na zrzutka.pl . Do uzbierania jest 30 tys zł. Mural ma powstać latem przyszłego roku. Władze Trzebiatowa mają w planach stworzenie w sumie 10 murali w mieście.