Co dalej z SKM-ką? Radny PiS-u o działaniach prezydenta Krzystka

Prezydent Krzystek powinien się bardziej zaangażować, a nie szukać winnych wśród przedstawicieli rządu - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" radny Prawa i Sprawiedliwości Leszek Duklanowski.

W ten sposób komentował problemy na budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Inwestycja jest opóźniona o kilka miesięcy. Zagrożone jest unijne finansowanie. Wszystko przez spór między PKP PLK a wykonawcą, czyli firmą Trakcja.Na początku listopada Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny zaapelował o interwencję premiera w sprawie budowy. W ocenie Zespołu, rząd ma instrumenty, aby wpłynąć na nadzorującą kontrakt spółkę Skarbu Państwa. W posiedzeniu nie wzięli udziału politycy Prawa i Sprawiedliwości.Leszek Duklanowski mówił, że jeżeli SKM-ka nie powstanie, to będzie ogromna starta dla mieszkańców. - Prezydent Krzystek powinien bardziej się w to angażować, a nie szukać dziś po stronie rządu czy Prawa i Sprawiedliwości winnych za to, że ta inwestycja kuleje, bo są też problemy ze strony miasta - powiedział Duklanowski.Szczecińska Kolej Metropolitalna ma połączyć m.in. Szczecin, Stargard, Gryfino, Police i Goleniów. Miała powstać do 2023 roku.Inwestycja warta jest prawie 750 milionów złotych. Niemal 500 milionów to unijne dofinansowanie.