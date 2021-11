60-latek chciał zabić żonę i podpalić dom

Groził, że zabije żonę i spali dom. 60-latek z Mirosławca trafił do aresztu. Mężczyzna pod wpływem alkoholu wszczął awanturę domową.

Groził wówczas żonie śmiercią, po czym wyszedł z domu. Po powrocie miał ze sobą baniak z benzyną, groził że podpali dom. Substancje wylał na siebie i we wnętrzach.



Jego żona uciekła i zawiadomiła policję. Funkcjonariusze obezwładnili mężczyznę. 60-latek trafił do policyjnego aresztu. Sąd zdecydował, że spędzi tam 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna był już wcześniej karany.