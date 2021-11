O Szczecinie w Sejmie

Fot. Archiwum prywatne

W Sejmie otwarto wystawę pod tytułem "Wyjątkowość polskich losów Szczecina". Jej autorem jest szczeciński antykwariusz Wojciech Lizak.

Na wystawie można zobaczyć m.in. przedwojenny Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej.



Ekspozycja pokazuje zawiłości dziejów Szczecina - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - To, jak się to kształtowało, zarówno jeśli chodzi w ogóle o polską myśl zachodnią, kiedy jeszcze w latach 30. zaczęto mówić o powrocie Polski na Ziemie Zachodnich, o naszych prawach, naszej historii, o nazwach słowiańskich na tym terenie.



Tropiłem te wątki, które są wyjątkowe dla Szczecina - mówi Wojciech Lizak, autor wystawy. - Tropię te wątki, które są odmienne, niepowtarzalne, endemiczne, czyli takie, które występowały tylko u nas, tu, bo to według mnie zdecydowało o takiej osobności Szczecina.



Ekspozycja jest prezentowana na korytarzach sejmowych. Jest na niej prawie 60 eksponatów, a także plakaty, mapy i dokumenty.