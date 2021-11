Ranni na granicy, wśród nich policjant ze Szczecina

Na granicy z Białorusią raniono trzech żołnierzy i policjanta - poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska.

Policjant ma być ranny od uderzenia kamieniem, ale nic poważnego mu się nie stało. Do incydentu doszło na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze. Około 50 migrantów przedarło się przez granicę. Wszyscy zostali zatrzymani.Migranci rzucali w polskich mundurowych kamieniami. Byli tam też funkcjonariusze białoruskich służb.- W pobliżu byli oczywiście funkcjonariusze białoruskich służb, którzy oślepiali laserami i nie reagowali na nielegalne przekraczanie granicy. Cudzoziemcy rzucali również kamieniami z pobliskiego torowiska. Tam zostali poszkodowani żołnierze Wojska Polskiego. Z moich informacji wynika, że było to trzech żołnierzy oraz funkcjonariusz policji - tłumaczy Anna Michalska.Do najpoważniejszej próby sforsowania granicy doszło wieczorem koło Dubicz Cerkiewnych.Po stronie białoruskiej zgromadziło się tam około 500 migrantów. 200 z nich przedostało się na terytorium Polski, ale zostali zatrzymani kilkadziesiąt metrów od linii granicy.Ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała ogółem 501 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Wobec 31 osób wydane zostały postanowienia o opuszczeniu terytorium naszego kraju.