Szczeciński naukowiec weźmie udział w prestiżowym zagranicznym projekcie [ZDJĘCIA]

Jakub Dowejko. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Jakub Dowejko ze Szczecina jest jednym z dwóch Polaków wyłonionych do udziału w prestiżowym projekcie Future Leaders Connect, organizowanym przez British Council w Londynie.

Program jest skierowany do osób w wieku od 25 do 35 lat. Jego założeniem jest przekazanie uczestnikom wiedzy ułatwiającej im realizację zaproponowanych przez siebie projektów. Szczecinianin zaproponował nowoczesne rozwiązania w dziedzinie energetyki.



- Zgłosiłem się do tego programu z wizją rozpowszechniania zastosowania wodoru, jako odnawialnego źródła energii. I to zostało docenione z punktu widzenia całego sektora energetycznego - mówi Dowejko.



Jakub Dowejko jest pracownikiem Katedry Logistyki Instytutu Zarządzania, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską na temat odnawialnych źródeł energii pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Drożdża, prof. US, który dzięki laureatowi chce rozwijać uczelnię.



- Przymierzamy się do tworzenia nowego kierunku, bardzo na czasie, czyli zarządzania odnawialnymi źródłami energii. To doświadczenie zdobyte przez Jakuba w ramach projektu British Council jest bardzo pożyteczne - mówi Drożdż.



Nasz kraj jest jedynym reprezentantem Unii Europejskiej w tegorocznej edycji programu.