Ruszył proces mężczyzny, który przejechał 23-letniego Jakuba

Ruszył proces mężczyzny, który przejechał samochodem Jakuba Znojka. W czwartek, odbyła się pierwsza rozprawa Vadyma I.

Mężczyzna po pijanemu staranował samochodem Znojka, który próbował go zatrzymać.Teraz grozi mu dożywocie.Vadim I. odpowiada za usiłowanie zabójstwa. Do zdarzenia doszło w Wigilię ubiegłego roku na Gumieńcach w Szczecinie.Jakub Znojek, jadąc samochodem, zauważył kierowcę Audi, który poruszał się zygzakiem.Postanowił go zatrzymać.- Niestety, w wyniku próby podjęcia ucieczki przez nietrzeźwego kierującego, sam padł jego ofiarą i doznał poważnych obrażeń, zagrażających jego życiu i zdrowiu - mówi Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.Pokrzywdzony w stanie krytycznym trafił do szpitala, jak mówi jego mama: - Stan był bardzo ciężki, najbardziej ucierpiała głowa, cała twarz, połamane kości czołowe.Podejrzany miał w organizmie blisko 1,5 miligrama alkoholu. Vadim I. dziś zeznawał przed sądem. Nie przyznał się do winy.23-letni Kuba Znojek, który próbował zatrzymać przestępcę, jest przykuty do wózka, wciąż jest w ciężkim stanie. Można go wesprzeć na siepomaga.pl