Miasto zaprezentowało zmiany w regulaminie SBO

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Składanie propozycji i głosowanie tylko w formie elektronicznej, jedna trzecia całej puli na "Zielone SBO" oraz realizowanie projektów "do wyczerpania środków w danym obszarze" - miasto prezentuje propozycję zmian do regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Za chwilę rusza edycja 2022 - według dotychczas obowiązujących zasad, bo nowe weszłyby w życie od roku 2023. Propozycje zmian przedstawiła radnym szefowa Biura Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Magdalena Błaszczyk.



- Przede wszystkim "Zielony Budżet Obywatelski". Co się w nim mieści możecie państwo zobaczyć, bo to nie jest zieleń stricte jako zieleń, ale również kwestie klimatyczne - mówi Błaszczyk.



Podział miałby wyglądać tak, że jedna trzecia całej puli to "Zielone SBO" na projekty związane z ekologią - pozostałe pieniądze dzielono by według klucza: 30 procent z nich na propozycje "ogólnomiejskie" i 70 proc. na "lokalne".



- Projekty są wybierane do realizacji, na liście już po głosowaniu, do wyczerpania puli. Z zastrzeżeniem, żeby te projekty miały wystarczającą ilość poparcia - mówi szefowa Biura Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta.



Tu jest próg procentowy: aby projekt trafił do realizacji, musi zdobyć w obszarze ogólnomiejskim 10 procent liczby oddanych głosów, a w lokalnym 15 proc. Na razie to propozycje. Urząd do 13 grudnia zaprasza na konsultacje nowego regulaminu SBO, szczegóły można znaleźć na stronie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.