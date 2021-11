Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przejeżdżają i nie patrzą na znak zakazu - strażnicy miejscy zapewniają, że będą wystawiać mandaty.

Chodzi o kierowców, którzy mimo wprowadzonej nowej organizacji ruchu na trasie z Bezrzecza na Krzekowo jadą ulicą Modrą. Przejazd został zamknięty we wtorek. Straż Miejska otrzymuje jednak zgłoszenia, że kierowcy nie stosują się do przepisów.



- Jesteśmy tam w systemie rotacyjnym na tyle, na ile pozwalają nam na to siły i środki. Na razie próbujemy rozmawiać z kierowcami, którzy nie chcą przyjąć do wiadomości, że ta droga nie może służyć im do wjazdu. Przejeżdżać może wyłącznie komunikacja publiczna, służby komunalne i zaopatrzenie - tłumaczy Joanna Wojtach, rzeczniczka prasowa szczecińskiej Straży Miejskiej.



Za niezastosowanie się do znaku zakaz ruchu grozi mandat do 500 złotych i 5 punktów karnych.