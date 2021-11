Spodziewany sztorm. Wietrznie nad morzem

Sytuacja pogodowa zacznie stabilizować się w sobotę rano, tylko w województwie pomorskim silniej będzie wiało do niedzieli. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Jak ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie na wybrzeżu spodziewać możemy się silnego wiatru i sztormu do 9 w skali Beauforta.

- Spodziewamy się porywów wiatru do 70 k/h w woj. zachodniopomorskim, pomorskim częściowo w kujawsko-pomorskim, a także na Warmii i Mazurach. W strefie nadmorskiej wiatr w porywach do 80 km/h - powiedziała Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 19.



