RSnW: Opozycja przeciwko Ustawie o ochronie granicy państwowej

Sejm przyjął Ustawę o ochronie granicy państwowej. Chodzi o taką zmianę przepisów, która daje więcej uprawnień Straży Granicznej. Wiąże się to z faktem, iż okres stanu wyjątkowego przy granicy kończy się. Tymczasem opozycja głosowała przeciwko.

Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości ocenił w "Radio Szczecin na Wieczór", że opozycja wpisuje się w przekaz płynący z Moskwy.- Oni najbardziej biadolą nad tym, że w pasie przygranicznym nie ma "pożytecznych idiotów" z NGO-sów, nie ma mediów, które będą rozgrzewać do czerwoności pokazując wyłącznie dzieci i kobiety stojące przy granicy, a nie będą pokazywać agresywnych dżentelmenów, którzy rzucają kamieniami - powiedział.Marek Jakubiak, były poseł Kukiz'15 nie rozumie działań opozycji.- Nie bardzo rozumiem, co Platforma Obywatelska kombinuje, żeby wygrać na tym, żeby Polskę osłabić w oczach żołnierzy czy obywateli Rzeczypospolitej. Po co te internetowe hasła, po co te hejty?! Mamy zagrożenie, powinniśmy być razem - apelował Jakubiak.Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy uważa, że nowa ustawa jest zła, choć przyznaje, że granic trzeba bronić.- Lewica była, jest i będzie za obroną polskiej granicy, za bezpieczeństwem na granicy, jest za wspieraniem ludzi pracujących na granicy - przekonywał Gawkowski.46 posłów Lewicy głosowało przeciwko Ustawie o ochronie granicy państwowej.